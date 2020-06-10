Baba ve oğlunu darp ve gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde baba ve oğlunu darbettikten sonra cep telefonunu gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

10.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:37
Antalya'nın Manavgat ilçesinde baba ve oğlunu darbettikten sonra cep telefonunu gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Side Mahallesi'nde, baba ile oğlunun, oto kiralama şirketi sahibi E.Ş. ve çalışanlarınca zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şirketin adresine yaptığı operasyonda baba ve oğlunu kurtardı.
Ekipler, E.Ş. ve 8 çalışanını ise gözaltına aldı.
Şüphelilerin, baba ve oğlu zorla alıkoyduktan sonra darbettiği ve cep telefonunu gasbederek kırdıkları iddia edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, E.Ş'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve darp" suçlarından tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba ve oğlunu darp ve gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Haberler››Güncel››Baba ve oğlunu darp ve gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:03: Uluslararası Ceza Mahkemesinden Sudan'a Ömer el-Beşir'i teslim etmesi çağrısı - Haber 20:59: Şili'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 500'e yaklaştı - Haber 20:59: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm... - Haber 20:58: Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü - Haber 20:58: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur - Haber 20:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar - Haber 20:14: Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı - Haber 18:30: 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak - Ekonomi 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber