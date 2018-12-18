Baba ve Oğlunu Öldüren Çoban Hakim Karşısında

Kayseri
'nin Sarıoğlan
ilçesinde 35 yaşındaki bir baba ve 12 yaşındaki oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan çoban ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık çoban, "Hedef almaksızın 3 el sıktım, yanındaki oğlunu görmedim, fark etmedim, onu istemeden öldürdüm, bilinçli öldürmedim " dedi.
6 Nisan'da Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin
Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bulunan 38 VN 274 plakalı aracı incelerken içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Jandarma
ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 35 yaşındaki baba B.A. ve 12 yaşındaki oğlu Y.C.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.A. ve 12 yaşındaki oğlunun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili çoban S.S. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.S. ile şikayetçiler E.G.(72), Y.A. (72) ve avukatlar hazır bulundu.
38 yaşındaki tutuklu sanık S.S. köyde çobanlık yaptığını söyleyerek işlediği cinayeti itiraf etti. 12 yaşındaki çocuğu bilinçli öldürmediğini ifade eden S.S., "Ölen kişileri ben vurdum. Ölen B.A.'nın kardeşi Ö.A. 2017 yılının 7. ayında beni darp etti. Daha fazla dövecekti ama yanındaki arkadaşları ayırdı. Olay günü dağda koyunları otlatırken B.A. yanıma geldi, koyunlarımı çiğnedi, raporda çiğnemediği söyleniyor, raporu kabul etmiyorum, B.A. aracın içinden küfür etti, yanında silah olduğunu ve beni vuracağını düşünüp panikledim. Yanımdaki av tüfeği ile ateş ettim, hedef almaksızın 3 el sıktım, yanındaki oğlunu görmedim, onu istemeden öldürdüm, bilinçli öldürmedim. Kendim teslim oldum, pişmanım" diye konuştu.
Şikayetçi kadın E.G. "Oğlum B.A. Bünyan
cezaevinden izinli çıkıp, torunum Y.C.A. ile gezmeye çıkmıştı, sanık en ağır şekilde cezalandırılsın" derken, şikayetçi Y.A. ise "12 yaşındaki yavruya kurşun sıkılmaz. Bu hangi ülkede yapılır? İsrail
de mi, Yunanistan
'da mı? Vicdanım sızlıyor, Sanık yalan savunma yapıyor, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, tutuklu sanık S.S.'nin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ
Kayseri,Sarıoğlan
Kaynak: İHA