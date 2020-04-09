Baba ve oğlunu öldüren kişinin evi yandı

DÜZCE'de, baba ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren kişinin evi alev alev yandı.

Olay öğleden sonra Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen hafta cumartesi günü Kadir Çiçek, evlerinin önünde pusu kurduğu baba ve oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç yaşamlarını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kadir Çiçek'in evinde bugün bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın etrafında bulunan 4 eve daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almakta zorlandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Kadir Çiçek'e ait ev tamamen yanarken, çevresinde bulunan evlerde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.