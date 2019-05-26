Baba ve Oğluna Sokak Ortasında Ateş Açıp Ortadan Kayboldu!

İzmir'de bir şahıs, trafikte seyreden araca ateş açtı. Saldırı sonucu araçta bulunan baba ve oğul yaralanırken şüpheli şahıs, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahıs yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, İnönü caddesinde Taha Karakaya'nın kullandığı araca yaklaşan bir kişi, araçta bulunan 62 yaşındaki baba Halil Kandemir ve 33 yaşındaki oğul Mustafa Kandemir'i silahla yaraladı.

BABA VE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Cadde üzerinde yaşanan saldırıyı çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğul, Karakaya'nın aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Belinden yaralanan baba ile ayağından yaralanan oğlunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, hastane önündeki araçta incelemelerde bulunurken kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA