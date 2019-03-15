Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor

Elazığ'da babası Yaşar Buldaç'ın 1963 yılında geleneksel yöntemlerle üretimine başladığı Elazığ Geceleri, Harput Sefası, Yaz Yağmuru ve Doğa adını verdiği kokuların üretimini babasından devralan Güven Buldaç (48), kokusu yıllardır değişmeyen ve çocukluk tutkusu olan baba yadigarı kolonyaları Türkiye'nin birçok bölgesindeki müşterilerine ulaştırıyor.

KOLONYA TUTKUSU 8 YAŞINDA BAŞLADI

Elazığ'ın ilk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç'ın yanında 8 yaşından itibaren çalışmaya başlayan Buldaç, parfüm sektöründeki gelişmeyle unutulmaya yüz tutan kolonyacılık mesleğini, nostalji kokan babadan kalma dükkanda inşaat mühendisi olmasına rağmen tutkuyla sürdürüyor.

Buldaç, babası Güven Buldaç'ın 1950'li yıllarda İstanbul'da öğrendiği kolonyacılık mesleğini daha sonra "Ben bu işi memleketimde yapacağım" diyerek, Elazığ'da ilk kolonya imalathanesini kurduğunu belirtti.

1981 YILINDA MARKA TESCİLİ ALDI

Babasının kentte kolonyacılığın yaygınlaşmasına büyük katkı sunduğunu ifade eden Buldaç, "Babamın anlattığı kadarıyla o yıllarda henüz kolonyacılık mesleği halk arasında pek bilinmiyor. Babam haliyle kısa sürede kolonyacı Yaşar ismiyle kentte tanınmaya başlıyor ve o yıllara has ürettiği güzel kokularla insanların gönlünde yer ediniyor. Ürettiği kokuların halk tarafından takdir görmesiyle de 1981 yılında Türk Patent Enstitüsünden marka tescilini alarak, tescilli bir kolonya markasıyla mesleğini devam ettiriyor." diye konuştu.

"HAYATIM OKULLA DÜKKAN ARASINDA MEKİK DOKUMAKLA GEÇTİ"

Çocukluk anılarını süsleyen kolonyacılık mesleğini 40 yıldır tutkuyla devam ettirdiğini ve çok sevdiği meslekten ayrılmamak için üniversiteyi memleketinde okuduğunu aktaran Buldaç, "Çoğu zaman derslerimi dahi babamın dükkanında yapıyordum diyen Buldaç, "Akranlarım okuldan sonra sokakta oyun ya da evde oyuncaklarıyla oynarken ben rengarenk kolonya şişelerinin arasında vakit geçiriyordum. Hayatım okulla dükkan arasında mekik dokumakla geçti. Tutkuyla bağlandığım baba mesleğini, mühendislik fakültesini başarıyla bitirmeme rağmen tercih ettim." dedi.

YILLARDIR GEÇMİŞTEN GELEN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Geçmişteki kolonya çeşitliğinin giderek azaldığına dikkati çeken Buldaç, "Kolonya, geçmişten gelen bir gelenekle özellikle bayramlarda ya da normal zamanlarda evlerimize gelen misafirlerimizi ağırlarken olmazsa olmaz bir ikramımız olmuştur. Ne yazık ki kültürümüzde böylesine yeri olan kolonyaya baktığımızda koku çeşitliliğinin günümüzde pek kalmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDEN MÜŞTERİLERİ VAR

Parfüm endüstrisindeki gelişmeyle birlikte günümüzde kolonyanın daha çok hediyelik bir eşya, misafirlere ikram ya da temizlik aracı olarak kullanıldığını kaydeden Buldaç, kolonya çeşitlerini Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA