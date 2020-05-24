Babaanne ve dededen torunlarına bayram ziyareti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evde kalan Mustafa ve Şerife Gökgöz çifti, verilen izin süresinde torunlarını görmeye giderek bayramlarını kutladı.

24.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:57
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evde kalan Mustafa ve Şerife Gökgöz çifti, verilen izin süresinde torunlarını görmeye giderek bayramlarını kutladı.
Safranbolu'da yaşayan Mustafa ve Şerife Gökgöz çifti, kendileri için verilen izin süresinde torunlarını ziyaret etti.
Aile, bayramlaşma sırasında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak kapıda görüştü. Gökgöz çifti torunlarına bayram harçlığı da verdi.
Dede Mustafa Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2-3 aydır evde olduklarını söyledi.
Bayramda torunlarını görmek için onların yanına geldiğini belirten Gökgöz, "Bugüne kadar küçükler bize gelirdi şimdi biz onları ziyarete geliyoruz." dedi.
Torun Nisa Göksu Gökgöz de babaannesi ve dedesinin kendisini ziyaret etmesinden mutlu olduğunu ifade etti. Babaanne ve dededen torunlarına bayram ziyareti

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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