Babaanne ve Dedelerden Toruna Acı Veda

Antalya
'da okulda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Namık Kemal
Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan'ın yaşamını yitirmesinin ardından cenazesinin kaldırıldığı Antalya Adli Tıp
Morgu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.
Ayan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi.
Ayan'ın cenazesi, babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan
ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Cenazeye sarılmak isteyen babaanne Aynur Ayan, "Yavrum gitti. Güzel kızım benim. Kuzum gitti. O benim canımdı." diyerek gözyaşı döktü.
Ayan'ın bütün ihtiyaçlarını karşıladığı belirtilen babaanne, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Muratpaşa
ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün, teneffüste fenalaşınca kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Adli Tıp, Antalya, Güncel
Kaynak: AA