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Babaanne ve iki torunu yangında öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde çıkan yangında babaanne ve iki torunu hayatını kaybetti.

21.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:12
'ın ilçesinde bir evde çıkan yangında babaanne ve iki torunu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yukarısal köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy muhtarı Şaban Yüksel ve köy sakinleri eve girdi. Muhtar ve vatandaşlar, evin tuvaletinde yerde hareketsiz halde buldukları 2'si çocuk 3 kişiyi dışarı çıkardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Fatma Erkan (63) ile torunları Ali Asaf (2) ve Berat Ali Erkan'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Kent merkezinde olduğu öğrenilen çocukların annesi Birgül ve babası Ali Erkan, haberi alarak eve geldi. Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere yaptığı açıklamada, babaanne ile iki torunun yangında hayatını kaybettiğini belirterek, "Üzücü bir haber. Başımız sağolsun." dedi.
Muhtar Yüksel de yangını fark ederek eve girdiklerinde 3 kişiyi tuvalette yerde hareketsiz yatarken bulduklarını ve dışarı çıkardıklarını söyledi.
Yüksel, babaanne ve iki torununun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini düşündüklerini kaydetti.
Babaanne ve iki torunu yangında öldü

Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: AA


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