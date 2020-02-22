Haberler » Güncel » Babaanne ve torunları yangında öldü - Haber

Babaanne ve torunları yangında öldü

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, babaanne ve 2 torunu hayatlarını kaybetti.

22.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:47Babaanne ve torunları yangında öldü

BARTIN'ın ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, babaanne ve 2 torunu hayatlarını kaybetti. Babaannenin yangın sırasında 2 torununu kucağına alıp tuvalete sığındığı ortaya çıktı.

'da tekstil fabrikasında çalışan Birgül Erkan ile oto sanayisindeki boyacıda çalışan Ali Erkan, çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf'ı, bakması için Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde yaşayan babaanneleri Fatma Erkan'a (63) bıraktı. Ancak babaannenin, 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki evinde dün akşam yangın çıktı. Yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye verip yardıma koştu.

Alevleri su tankeriyle söndürmeyi başaran köy sakinleri, Muhtar Şaban Yüksel ile eve girdi. Ancak evin tuvaletinde, babaanne ve torunlarının birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın başladığı anda, babaannenin torunlarını kucaklayıp, tuvalete sığındığını, ancak 3'ünün de dumandan zehirlendiklerini belirledi.

Yapılan ilk incelemede çıkış nedeni bulunamayan yangınla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

Babaanne ve torunları, bugün Yukarısal köyünde toprağa verilecek.



Amasra, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 14:13:26