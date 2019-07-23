Haberler» Güncel» Haber

Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

23.07.2019 13:53 Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pakize K. (74), polis merkezine giderek torunu D.C.K'nin (17) kendisini darbedip 150 lirasını aldığını belirterek şikayetçi oldu.
Şüpheli D.C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
14:59   Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi
14:59   Bartın Üniversitesi'nden adaylara tercih desteği
14:58   Balıkesir'de el emekleri gece pazarında satışa çıkıyor
14:58   Hindistan'da sivil toplum örgütünden polise suçlama
14:57   Adnan Ünverdi Basın Bayramı'nı kutladı
14:57   Gürcistan'dan gelen misafir öğrencilere yaz okulu programı
14:57   Nuri'yi kaptan görmek istiyor