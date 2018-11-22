Babaannesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana
'da para vermediği gerekçesiyle babaannesini boğduğu iddia edilen sanığın, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi.
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu İsmail Canik
(27), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkemede savunma yapan sanık Canik, babaannesini vefat etmeden 3 gün önce gördüğünü, daha sonra hiç görmediğini iddia ederek, onu öne sürdü.
Sanık yakınlarının da tanık olarak dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı mütalaasında, Elif Tul'un evinde ölü bulunduğunu, otopsi raporuna göre boğulma sonucu öldürüldüğünün belirlendiğine dikkati çekerek, sanığın ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Canik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Olay Merkez Seyhan
ilçesi Kavaklı
Mahallesi'nde yalnız yaşayan Elif Tul (83), 16 Nisan'da evinde ölü bulunmuş, kadının torunu İsmail Canik katil zanlısı olarak tutuklanmıştı.
Adana
22 Kasım 2018 Perşembe 18:15