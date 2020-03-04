Eski AK Partili Ali Babacan'a göre Türkiye'nin en büyük sorunu özgürlük

AK Parti'den istifa eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile yeni parti kurma çalışmalarında son aşamaya gelen Ali Babacan, Türkiye 'nin en büyük sorununun 'özgürlük' olduğunu söyledi.

Ali Babacan, Youtube hesabından "Sizi dinliyorum gençler" başlıklı bir video paylaştı. Farklı üniversitelerden gelen çok sayıda öğrenciyle birlikte çekilen programda açıklamalarda bulunan Babacan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük sorununun özgürlük olduğunu söyleyen Babacan, "Sorunları bana göre sıralasanız ben bir numaraya özgürlük sorununu koyarım. Özellikle ifade özgürlüğü" dedi.

"'LIKE'LAMAKTAN BİLE KORKUYORUZ"

Türkiye'nin tek bir noktadan yönetilmesinin mümkün olmadığını belirterek çok başlılığa vurgu yapan Babacan, "83 milyonluk bir ülke, hem de bu kadar karmaşık bir coğrafyada bir ülkenin tek bir noktadan tek bir merciden ayaküstü alınan kararlarla yönetilmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben ne yaptım? İlk önce yavaş yavaş geri çekildim çünkü baktım iş olmuyor, içinde bulunsam da bir katkı yok. Bir süre dışarıdan izledim ve dua ettim keşke düzelse işler diye. Belki akıllar başa gelir belki tekrar yeniden hatalardan ders alınır diye ama bu olmadı. Sorunlar sadece çoğaldı. Özgürlükle ilgili sorunlar çoğaldı, bakın siz kaç kişi işaret etti: Sosyal medya paylaşımı yapmaktan korkuyoruz, like'lamaktan (Beğenmek) bile korkuyoruz bazı paylaşımları" dedi.

"BİR NUMARALI SORUN: ÖZGÜRLÜK"

Sorunların düzelmesine dair umutları söndüğü için tekrardan siyasete girdiğini belirten Babacan, şu şekilde devam etti:

"Sorunları bana göre sıralasanız ben bir numaraya özgürlük sorununu koyarım. Özellikle ifade özgürlüğü. İnsanlar konuşamayınca sorunlar burada demeyince çözüme başlayamıyorsunuz ki. Eğer problem vardır diye yazan köşe yazarını işten kovdurtuyorsanız, şuradan sıkıntı var diye STK büyük fırçalar yiyorsa "sen nasıl böyle konuşuyorsun milletin moralini böyle bozarsın" diye, yani sorunları paylaşamıyorsa ülke zaten çözüm aşamasına geçemiyorsunuz. Bu problemleri konuşmama, konuşamama, eleştiri kültürünün sıfırlanması ve eleştiriye tahammülün adeta sıfırlanması ülkedeki sorunları sadece büyüttü. Dışarıdan bir süre izledik acaba düzelir mi diye ama baktık bir çözüm yok. Düzelme ihtimalinin de sıfır olduğunu görünce arkadaşlarla birlikte kolları sıvadık ve çalışmaya başladık."