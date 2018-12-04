Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Babacan Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Fehmi Babacan, Florya Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Babacan'ın aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı. Cenazede Babacan'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Babacan'ın cenazesi kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Küçük Halkalı
Mezarlığı'na götürüldü.
04 Aralık 2018 Salı 16:36