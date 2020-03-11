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Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'

OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor.

11.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24
OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. View on euronews Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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