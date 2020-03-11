Babacan'ın partisi DEVA neler vaat ediyor? OHAL kararnameleri tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak
OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında “FETÖ” ile mücadele de yer alıyor.
11.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:00
Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programı ortaya çıktı. DEVA olağanüstü hal kararnamelerin yargısal denetime açılmasını ve Anayasa Mahkemesi tarafından temel haklar bakımından re'sen incelenmesini sağlamayı taahhüt ederk "OHAL'in sona ermesi halinde, kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını temin edeceğiz" vaadinde bulundu.
'FETÖ' ile mücadele sürdürülecek
Parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. "FETÖ" PKK ve DEAŞ ile birlikte terör örgütü olarak tanımlanırken "Bu ve benzeri örgütlerle hiçbir taviz vermeden son derece kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğiz." denildi.
'FETÖ' ile mücadele sürdürülecek
Parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. "FETÖ" PKK ve DEAŞ ile birlikte terör örgütü olarak tanımlanırken "Bu ve benzeri örgütlerle hiçbir taviz vermeden son derece kararlı ve azimli olarak mücadele edeceğiz." denildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Haberler
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı