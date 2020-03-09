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Babacan'ın partisi DEVA'nın kurucuları kim? AK Partililer, milliyetçi ve Kürt siyasetçiler listede

Ali Babacan, birkaç ertelemenin ardından pazartesi günü partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Kurucular listesine bakıldığında yeni kurulan parti AK Parti’nin devamı mı? Kurucular hangi siyasi görüşten geliyor?

09.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:32
Babacan'ın partisi DEVA'nın kurucuları kim? AK Partililer, milliyetçi ve Kürt siyasetçiler listede
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan birkaç ertelemenin ardından pazartesi günü partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Partinin kuruluşu böylece resmiyet kazanırken çarşamba günü de tanıtım toplantısı yapılacak.

Partinin adı resmen açıklanmadı ancak kurucular kurulunda yer alan bazı isimler şimdiden sosyal medya hesaplarına Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ismini koydu. Gözler, partinin kimliğini ve hedef kitlesini yansıtması beklenen 90 kişilik kurucular kurulunda.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ali Babacan, Dünya
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