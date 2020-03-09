Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi verildi
Ali Babacan liderliğinde kurulan partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.
09.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:05
Ali Babacan liderliğinde kurulan partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi verildi
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ali Babacan, Ekonomi
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