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Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi verildi

Ali Babacan liderliğinde kurulan partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

09.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:05
Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi verildi
Ali Babacan liderliğinde kurulan partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ali Babacan, Ekonomi
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