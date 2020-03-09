Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın bir dönem yakın çalışma arkadaşları ve onların akrabaları yer aldığı görüldü.
09.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:53
Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın bir dönem yakın çalışma arkadaşları ve onların akrabaları yer aldığı görüldü.
Ali Babacan'ın bugün kuruluş dilekçesini verdiği yeni partisinin kamuoyuna yansıyan kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın imzası dikkatlerden kaçmadı. Partinin kurucuları arasından Atalay'ın bakanlık yaptığı dönemde yakın çalışma arkadaşları ve onların yakın akrabalarının bulunduğu görüldü.
İçişleri Bakanıyken özel kalem müdürü olarak görev yapan Süleyman Tapsız'ın akrabası Tuğba Tapsız,
Yine İçişleri Bakanıyken Müsteşar Yardımcı ve bir dönem Müsteşar Vekili olarak görev Hasan Canpolat,
Beşir Atalay Devlet Bakanıyken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapan ve Atalay döneminde Kayseri Valisi olarak atanan Mevlüt Bilici'nin eşi Nevim Bilici,
İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada valilik yapan Mehmet Kılıçlar'ın eşi Arzu Kılıçlar, yeni partinin kurucular listesinde yer alan isimler oldu. - ANKARA
Ali Babacan'ın bugün kuruluş dilekçesini verdiği yeni partisinin kamuoyuna yansıyan kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın imzası dikkatlerden kaçmadı. Partinin kurucuları arasından Atalay'ın bakanlık yaptığı dönemde yakın çalışma arkadaşları ve onların yakın akrabalarının bulunduğu görüldü.
İçişleri Bakanıyken özel kalem müdürü olarak görev yapan Süleyman Tapsız'ın akrabası Tuğba Tapsız,
Yine İçişleri Bakanıyken Müsteşar Yardımcı ve bir dönem Müsteşar Vekili olarak görev Hasan Canpolat,
Beşir Atalay Devlet Bakanıyken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapan ve Atalay döneminde Kayseri Valisi olarak atanan Mevlüt Bilici'nin eşi Nevim Bilici,
İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada valilik yapan Mehmet Kılıçlar'ın eşi Arzu Kılıçlar, yeni partinin kurucular listesinde yer alan isimler oldu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi
Etiketler : Beşir Atalay, Ali Babacan, Politika
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