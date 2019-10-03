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Hüseyin Çelik, yeni partiye katılmayacağını açıkladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncülüğünde Ali Babacan tarafından kurulacak yeni parti yer alacağı iddia edilen Hüseyin Çelik, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kesin olarak yer almayacağım" dedi.

03.10.2019 13:39

Hüseyin Çelik, Ali Babacan, Politika, Güncel


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