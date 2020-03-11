Menü
Haberler ›› Dünya ››Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi - Haberler

Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Kuruculardan Metin Gürcan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte “Demokrasi ve Atılım Partisi” adı yazıyor.

11.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:00
Babacan'ın partisinin adı resmen açıklandı: Demokrasi ve Atılım Partisi
Ali Babacan yeni kurduğu partinin adının Demokrasi ve Atılım Partisi olduğu kesinleşti. Babacan partinin adını çarşamba öğle saatlerinde düzenleyeceği toplantıda açıklayacağını duyurmuştu. Ancak Babacan ve kurucular kurulu bu toplantıdan önce Anıtkabir 'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kuruculardan Metin Gürcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre çelenkte "Demokrasi ve Atılım Partisi" adı yazıyor.













Anıtkabir ziyaretinin ardından kurucular kurulu lansman toplantısının yapılacağı Bilkent otele geçti.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Metin Gürcan, Ali Babacan, Anıtkabir, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Haberler
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı