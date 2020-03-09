Menü
Haberler ›› Dünya ››Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var? - Haberler

Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var?

Ali Babacan yeni partisinin başvurusunu Pazartesi erken saatlerde İçişleri Bakanlığı'na yaptı. Kurucular kurulu ise euronews'a ulaştı.

09.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:47
Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var?
Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Çarşamba günü açıklayacağı yeni partisinin başvurusunu Pazartesi günü saat 10: 30 itibariyle İçişleri Bakanlığı'na yaptı.

euronews Türkçe'ye ulaşan yeni partinin kurucular kurulu listesinin öne çıkan özelliği ise, oldukça genç bir kadronun olması, kadınlara kayda değer bir yer ayrılması, yüksek lisans ve doktora dereceli isimlerin ağırlıkta olması ve gazeteci Gülay Göktürk, güvenlik analisti Metin Gürcan gibi geleneksel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına uzun zamandır eleştirel bir tavır benimsemiş kişileri de kapsaması.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ali Babacan, Euronews, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haberler
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Haberler
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Haberler
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı