Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

AK Parti'nin küskünlerinden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın, yeni parti girişimlerinde bulunacakkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin bu fikri ilk olarak, ailecek çıktıkları Kaz Dağları'ndaki gezide gündeme getirdikleri konuşuluyor.

'AYRI AYRI PARTİ KURACAKLAR' İDDİASI

İkilinin, güç birliği yaparak parti kuracağı beklenirken gelen son iddia, kulisleri iyice hareketlendirdi. İddiaya göre; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, birlikte parti kurmaktan vazgeçti, ayrı ayrı parti kurma kararı aldı.

TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Davutoğlu ve Babacan, yaz tatilini birlikte geçirmiş ve Kaz Dağları'nda ailece geziye çıkmışlardı. İkilinin, parti kurma fikrine burada sahip olduğu düşünülüyor.

"İSTER 35, İSTER 55 ALSIN KURACAĞIZ"

AK Parti'nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşlarına, "AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz" dediği öne sürüldü.

AK PARTİLİ VEKİLLERLE DİRSEK TEMASINDALAR

Yeni parti hareketinin, AK Parti'den 10 milletvekiliyle dirsek temasında olduğu da kaydedildi.