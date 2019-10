Babadan kıza muhtarlık

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Muhtarı Hatice Cebeci, 31 Mart Yerel Seçimlerinde 20 yıl muhtarlık yapan babasından devraldığı görevi özveriyle yerine getiriyor.

Göl Mahallesi'nde 1999 yılından beri muhtar olan babasının yanında yaklaşık 10 yıl çalışan 42 yaşındaki Cebeci, hem vatandaşlardan gelen "Muhtar ol." talebi hem de babasının muhtarlık mührünü gençlere devretme düşüncesinden hareketle oturduğu mahalleyi yönetmeye talip oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtarlık yarışını kazanarak görevi babasından devralan Cebeci, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

"Babamın yanında yetişmiş olmak benim için büyük artı"

Hatice Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl muhtarlık yapan babasının yanında 10 yıl çalıştığını söyledi.

Vatandaşlardan gelen "Muhtar ol." talebi üzerine mahalleyi yönetmeye talip olduğunu dile getiren Cebeci, "Talepleri değerlendirdik, babam da artık gençlere yer verilmesi gerektiğini söyleyerek çekildi. Ben de aday oldum, kazandım." dedi.

Seçim sürecinde çeşitli eleştiriler yapıldığını anlatan Cebeci, "Kadından muhtar olur mu?" şeklindeki ön yargıları yıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Allah utandırmadı, bayağı bir oy farkıyla kazandık. Bu saatten sonra da Allah utandırmasın. Sapanca'daki tek kadın muhtar olmak hem güzel hem de insanların bakış açısı daha farklı oluyor. İlgi, alaka biraz daha fazla oluyor. Zorluğu var mı? Var. Bu işi daha çok erkeklerin yaptığı kanısı olduğu için bir kadın olarak bu tabuları kırmaya gayret ediyoruz. Şunu her zaman söylüyorum; babamın yanında yetişmiş olmam benim için büyük artı. Her şeyi öğretti. Bu şekilde olunca ben 1-0 önde başlamış oldum. İnsanlar da beni babamın yanından bildikleri için yadırgamadılar, sandıkta da onu fazlasıyla gösterdiler."

"Zorluk yaşamıyorum"

Kadın olarak muhtarlık yapmaktan memnuniyet duyduğunu, kadın muhtar sayısının artmasını istediğini ifade eden Cebeci, kadın elinin değdiği her şeyin farklı olduğunu söyledi.

Cebeci, zorluk yaşamadığını, kurumlar arasında herkesin birbirine yardımcı olmaya gayret ettiğini belirterek, "İnsanlardan da işlerle ilgili bir tepki almadım. Herkes memnuniyetini dile getirdiği için ben de memnun kalıyorum. Öyle ufak tefek memnuniyetsizlik oluyor. Halledemeyeceğim büyük sorunlarla karşılaşmadım Allah'a şükür. İnşallah bu saatten sonra öyle bir sorun çıkmaz karşıma." diye konuştu.

Cebeci, hemcinslerimden ise hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldığını aktararak, kadınların kendisiyle daha rahat iletişime geçtiğini söyledi.

Görevini severek yaptığını dile getiren Cebeci, "Mahallenin derdi ne, ne oluyor ne bitiyor? Bundan en önce senin haberin oluyor. İnsanları sevdiğin zaman bu işin severek yapılacağına inanıyorum. İnsanlarla ilgilenmek güzel bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan etti. 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlanması, bize gösterilen değerin bir işaretidir. Böyle bir günde anılmak, sayılmak bizin için gurur verici." ifadelerini kullandı.

