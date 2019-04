Babadan oğula 62 yıldır süren muhtarlık

Kaynak: İHA

Babadan oğula 62 yıldır süren muhtarlıkBu mahallenin muhtarı 62 yıldır Batur ailesindeVefat eden babasının 35 yıl yaptığı muhtarlık görevini oğlu 27 yıldır sürdürüyorTRABZON - Trabzon Ortahisar İlçesi Yenimahalle muhtarı 62 yıldır Batur ailesinde. Baba Ali Raif Batur 35 yıl yaptığı muhtarlık görevini 1992 yılında vefat edince oğlu Orhan Batur ara seçimle bu görevi devralarak 27 yıldır sürdürüyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde rakipsiz girdiği muhtarlık seçiminin ardından tekrar muhtar seçilen Batur, 6 dönem peş peşe bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini söylüyor. Babasının yaklaşık 7 dönem muhtarlık yaptığını kaydeden Orhan Batur, "1949 yılında Yenimahalle'de doğdum ve bu mahallede büyüdüm. 27 yıldır da mahallenin muhtarlık görevini sürdürüyorum. Babam Ali Raif Batur, 1957 yılında dönemin valisi tarafından kendisine muhtarlık mührü verildi. 1960 ihtilalinden sonra 63 seçimlerinde tek başına seçime girerek muhtar oldu. 7 dönem yaklaşık 35 yıl muhtarlık görevini yaptı. 1992 yılında vefat edince ara seçimle ben muhtar oldum. Bundan sonra da Batur ailesinden birisi mutlaka olacaktır. Bu seçimle birlikte 6 seçim gördüm" dedi.Bu kadar uzun süre muhtarlık görevini sürdürüyor olmasını elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmasına bağlayan Batur, "Bizim insanlarla hiçbir kötü durumumuz olmadı. Muhtar olarak onlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bir sıkıntıları olduğu zaman yanlarına koşarak gidiyoruz. Bir kaç dönem rakibim oldu ancak bu dönem olmadı" diye konuştu.Muhtar olacak kişinin mahallesine her zaman sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken Batur, "Bir muhtar mahallesine, halkına sahip çıkacak. Vatandaşın sıkıntılarını atlatabilmesi için yardımcı olacak. Muhtarlığın şu anda eskiye göre fazla bir etkisi yok burada adeta rehber olarak bekliyoruz. Gelen vatandaşa yardımcı olacağız. Bizim tamamen işimizi nüfusa verdiler, Nüfus Müdürlüğü yapıyor bu işleri. Ancak bizi de yok sayamıyorlar. İleriki yıllarda belki bunu da kaldırabilirler. Eskiye oranla işimiz daha kolaylaştı" şeklinde konuştu.Muhtarlığın zaman zaman zor yanlarının olduğunu da belirten Batur, "Bazı insanlar bir şey sormak isterken agresif davranıyor. Biz de mecburen kendisine iyi davranmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bu gibi olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Sokaktaki arabadan, yoldaki düzensizliklerden tutun da her şeyiyle mahallemizle ilgilenmek durumundayız. En önemlisi mahallemizdeki okul sorunu. Yıkılan okulumuzun aynı yerine bir an önce okul yapılmasını bekliyoruz. Yollarımız bozuk bunun yanı sıra bir çok çok sıkıntımız var. Bunların çözümü konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan bazı mahalle sakinleri tekrar seçilen Batur'u tebrik ederek başarı diledi.