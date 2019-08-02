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Babaeski 46. Tarım Festivali başladı

Babaeski 47. Tarım Festivali kortejle başladı.

02.08.2019 16:41 Babaeski 46. Tarım Festivali başladı
Babaeski 47. Tarım Festivali kortejle başladı.
Hükümet Konağı önünde, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan ve siyasi partilerin ilçe başkanlarının katıldığı kortej, Gündüz Onat Festival Alanı'nda sona erdi.
Belediye Başkanı Hacı, burada yaptığı konuşmada, Babaeski'nin hoşgörü ve özgürlük kenti olduğunu söyledi.
Festivalin 47 yıldır devam ettiğini anımsatan Hacı, festivali asırlar boyunca devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Yapılan konuşmanın ardından festivalin ilk gecesinde şarkıcı Tuğba Yurt sahne aldı. Festival yarın sona erecek.

Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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