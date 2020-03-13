Babaeski'de 250 fidan dikildi
Türk Kızılay Babaeski Temsilciliği tarafından "Şenlendirme Projesi" kapsamında 250 fidan dikildi.
13.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:38
Türk Kızılay Babaeski Temsilciliği tarafından "Şenlendirme Projesi" kapsamında 250 fidan dikildi.
Babaeski Belediyesi Geçici Bakımevi'nde düzenlenen programda Kaymakam Levent Şenol Elmacıoğlu, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Atatürk Ortaokulu öğrencileri fidan dikti.
Kaymakam Elmacıoğlu, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.
Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirten Elmacıoğlu, Türk Kızılay Babaeski Temsilciliğine teşekkür etti.
Babaeski Belediyesi Geçici Bakımevi'nde düzenlenen programda Kaymakam Levent Şenol Elmacıoğlu, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Atatürk Ortaokulu öğrencileri fidan dikti.
Kaymakam Elmacıoğlu, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.
Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirten Elmacıoğlu, Türk Kızılay Babaeski Temsilciliğine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Levent Şenol, Babaeski, Kızılay, Güncel
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