Babaeski'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

15 Kasım 2018 Perşembe 13:35



15 Kasım 2018 Perşembe 13:35

Babaeski'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığının "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki eğitime 147 öğrenci katıldı.Eğitimde, Trafik Denetleme Büro Amiri Yaşar Ekici, polis memurları Ahmet Duygun, Saim Başar, Serdar Yakışır trafik kuralları ve levhalar hakkında bilgi verdi.Ekici, burada yaptığı konuşmada, sürücülerin olduğu kadar yayaların da trafik kurallarını bilmesi gerektiğini söyledi.Trafik kurallarının hayati önem arz ettiğini ifade eden Ekici, bir hatanın geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlara yol açabildiğini kaydetti.Ekici, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.