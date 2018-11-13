Babaeski'de Sokak Hayvanları Kısırlaştırıldı

Babaeski
ilçesinde sokak hayvanları kısırlaştırıldı.
Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını söyledi.
Köpeklerin kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, aşılama, işaretleme ve kayıt altına alma işlemlerinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Türkcan, insan ve çevre sağlığının değerli olmasının yanı sıra hayvanların da yaşama hakkı olduğunu belirtti.
Bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Türkcan, "El birliği ile çalışmalarımızı sürdürdük ve çok sağlıklı şekilde yapılan çalışmaların operasyonların başarılı geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Operasyonlardan sonra hayvanları tekrar ekip olarak götürüp aldığımız yerlere bırakıyoruz.
Riskli 2 operasyon geçirilmesine rağmen hiçbir sorunla karşılaşılmadı. Biri tümörlü diğeri yüksek derecede iltihaplı 2 sokak köpeğimizde başarılı bir çalışma sonucu sağlıklarına kavuştu. Babaeski Belediyesine ve veteriner hekimlere tekrar teşekkür ediyorum."