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Babaeski'de şüpheli ölüm

Babaeski ilçesinde bir kişi apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

14.10.2019 16:18Babaeski'de şüpheli ölüm
Babaeski ilçesinde bir kişi apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesinde bir apartmanda oturan İbrahim Durgut'un binanın merdivenlerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kırklareli il Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmalarının ardından Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu.
Durgut'un cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Durgut, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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