Babaeski'de "trafik tedbirleri" toplantısı

Babaeski
Kaymakamlığınca, "trafik tedbirleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Hakan Özarslan
, Milli Eğitim Müdürlüğü
'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı
'na bağlı birimlerin Ramazan Bayramı
süresince yoğun denetimlerde bulunacağını söyledi.
Denetimlerin 10 Haziran tarihlerine kadar sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Özarslan, bakanlıktan gönderilen talimat ile 11 günde kara yollarında alınacak güvenlik önlemlerinin sıralandığını belirtti.
Ayrıca bakanlığın 'Fotoğraf Sizden Bisiklet Bizden' kampanyası da başlattığını aktaran Özarslan, "Bakanlığımız tarafından aynı zamanda 'Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla 'trafik karnem' isimli ödüllü bisiklet yarışması da düzenleniyor. Yarışmada trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uyumaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla çocuklar anne ve babalarının araç kullanırken karnedeki soruları yanıtlayacak. En çok beğenilen 100 kişiye bisiklet hediye edilecek."dedi.
Toplantıya, Emniyet Müdür Vekili Celalettin Oğlakçı, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat
ve okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
Babaeski
, Güncel