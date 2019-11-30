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Babaeski'de yangın mağduru ailelere yardım

Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangının, 3 eve de sıçraması sonucu evleri kullanılmaz hale gelen ailelere yardım yapıldı.

30.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:36Babaeski'de yangın mağduru ailelere yardım
ilçesinde bir evde çıkan yangının, 3 eve de sıçraması sonucu evleri kullanılmaz hale gelen ailelere yardım yapıldı.
Türk Kızılayı Babaeski Temsilciliği, Gazi Kemal Mahallesi'nde Recep Batır'ın evinde başlayarak aynı avlu içinde ki çocuklarının ve bir komşusunun evine sıçrayan yangın sonucu evleri kullanılmaz hale gelen Batır ailesini ziyaret etti.
Tek odalı bir evde eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla birlikte yaşayan 10 kişilik Batır'ın ailesine baza ve yatak verildi.
Türk Kızılayı Babaeski İlçe Koordinatörü Gülsüm Kaynaklar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.
İlçede bir yangın sonucu ailelerin mağdur olduğunu ifade eden Kaynaklar, ailelerin bir nebze mağduriyetini gidermek amacıyla yardımda bulunduklarını belirtti.
Yardımların ilçede hayırsever iş insanı, esnaf ve vatandaşların desteğiyle yapıldığını aktaran Kaynaklar, "Türk Kızılay Genel Merkezi'nin de desteği ile zor durumda olan ailelere yardım eli uzatmaya bir nebze de olsa yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Kalbi iyilik yolunda çarpan insan ıstırabının azalması ve iyiliğin çoğalmasında, iyi günde, kötü günde her zaman insanlığın yanında olan, Türk Kızılay'ına desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Türk Kızılay'ı bir iyilik hareketidir." diye konuştu.
Öte yandan Babaeski Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Babaeski Belediyesince Feyzullah Uslu'nun yangında hasar gören evinin çatısı onarıldı.
Yangın, ekim ayında Recep Batır'ın evinde çıkmış, aynı avlu içinde evli oğulları Onur ve Şafak Batır'ın evleri ile komşusu Uslu'nun evinin çatısına sıçramıştı. Yangında Recep, Onur ve Şafak Batır'ın evleri kullanılmaz hale gelmiş, Uslu'nun evinin çatısı ise zarar görmüştü.

Babaeski, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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