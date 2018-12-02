Babaeski Kaymakamı Özarslan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Babaeski
Kaymakamı Hakan Özarslan, Erzincan
'ın Kemaliye
ilçesinde PKK
'lı teröristler ile çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma
Onbaşı Ali Osman Güçlü
'nün ailesini ziyaret etti.
Ziyarette, şehit babası Osman Güçlü ile görüşen Özarslan, ailenin istek ve sıkıntılarını dinledi.
Özarslan, burada yaptığı konuşmada, devletin terör ile mücadelesini en iyi şekilde sürdürdüğünü söyledi.
Güvenlik güçlerinin terörün kökünü kurutmak ve yok etmek için çalıştığını ifade eden Özarslan, Türk topraklarının kolay kazanılmadığını anımsattı.
Ziyarette, Belediye Başkanı Abdullah Hacı
ve 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan
da hazır bulundu.
Erzincan,Osman Güçlü,Babaeski
02 Aralık 2018 Pazar 12:57