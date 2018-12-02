Babaeski Kaymakamı Özarslan, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Babaeski
Kaymakamı Hakan Özarslan
, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Özarslan, öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlardan sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Muhtarların istek ve sıkıntılarını da dinleyen Özarslan, sorunların giderilmesi için bir takım talimatlar verdi.
Özarslan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.
Muhtarların vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan bildiğini ve yakından takip edebildiğini ifade eden Özarslan, hizmetlerin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasında büyük rol oynadığını belirtti.
Hakan Özarslan,Babaeski
02 Aralık 2018 Pazar 12:15