Babaeski'nin Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Babaeski
'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı dolayısıyla Rubato müzik grubu konser verdi. Fatih
Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde, "Rubato" adlı müzik grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Abdullah Hacı
, konserin ardından yaptığı konuşmada, Babaeski'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.
Kurtuluş etkinliklerine katılan herkese teşekkür eden Başkan Hacı, Mustafa Kemal Atatürk
, tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.
Hacı, konuşmasının ardından Rubatu müzik grubuna çiçek takdim etti.
11 Kasım 2018 Pazar 12:12