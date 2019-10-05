Haberler » Güncel » Haber

Babalar boş pusetlerle yarıştı

05.10.2019 11:29Babalar boş pusetlerle yarıştı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45 Gökyüzünün renkli kanatları
13:45 Gaziantep'te yetiştirilen 'moringa' her derde deva
13:44 Piyade er erhan gürbüz son yolculuğuna uğurlandı
13:44 Kırşehir köylüler, cep telefonu ile konuşmak için dağa çıkıyor
13:43 "Rum yönetimi hadsizce davranıyor"
13:43 Rusya 'matruşka' elması konuşuyor
13:43 Bilecik'te 'Din İstismarı' konferansı