Babalar" Dünyaya Örnek Olmuştu Şimdi "Kadınlar" Olacak

"Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi birçok ülkede uygulanan ve dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilen Nurten Akkuş , "Yeni Bir Ben" projesiyle kadınları üretime katarak sosyal hayatlarına renk katmayı hedefliyor. Samsun 'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulunun müdürü olan 33 yaşındaki öğretmen Nurten Akkuş, 12 yıldır öğretmenlik yapıyor. Nurten Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey 'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve Bill Gates tarafından dünyaya duyurulan Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 10 öğretmen' arasında yer almış ve bu unvana sahip ilk Türk öğretmen olmuştu. The Global Teacher Prize'de ilk önce dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Nurten öğretmenin ilk 10'a girdiği bizzat Bill Gates tarafından açıklanmıştı. Farklı kitleler için eğitim ve toplumsal projeler hazırlayan Nurten öğretmenin birçok ödülü bulunuyor. Dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından örnek alınan Nurten öğretmenin "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi Kanada ve Dubai 'de uygulanmaya başlandı.Nurten öğretmenin şimdiki hedefi annelerAyvacık Anaokulu ve Ayvacık Halk Eğitim Merkezinin işbirliği ile yapılan proje kapsamında kadınlara yönelik el sanatı ve gelişim kursları açıldı. Bu kurslara katılan kadınlar el sanatları öğrenerek kendilerini geliştirebilecek. Daha sonra yaptıkları ürünleri sergileme imkanı bulacak kadınlar, bu ürünlerden ekonomik gelir sağlayabilecek. Kursları çok faydalı bulduklarını belirten kadınlar, Nurten öğretmenin Ayvacık için bir şans olduğunu söyledi.Öğrencinin eğitiminin sadece kendisinden ibaret olmadığını belirten Nurten Akkuş, çocuğun çevresini de eğitimin içine dahil ederek bir bütün halinde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.Proje hakkında bilgi veren Akkuş, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız 'Yeni Bir Ben' ile kırsal kesimdeki kadınlarımızın sosyal yaşamlarını iyileştirmeyi ve üretime katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. El Sanatları Atölyesi, Ebru Sanatı Atölyesi, Sağlıklı Beslenme ve Aşçılık Atölyesi, Cilt ve Kişisel Bakım Atölyesi, Müzik Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, Kadın ve Çocuk Sağlığına yönelik atölyeler açtık. Kırsal bölgedeki kadınlarımızın kendi el emeği ile yaptığı ürünleri sergilemeleri, onlardan ekonomik kazanç sağlamaları, sanatsal ve sosyal anlamda gelişmelerini hedefliyoruz. Burada açtığımız atölyeleri bazı köylerimizde de açacağız. Farklı branşlarda kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Sosyal faaliyet olarak kadınlarımızı sinema ve tiyatroyla tanıştıracağız. Benim için sadece çocuğun gelişimi önemli değil çevresinin de gelişimi önemli. Bunun için önce babalardan başlamıştım. Çocuğun çevresindeki tüm bireylerin değişimi için çalışmalar başlattım. Şimdi bu projelerden biri de kadınlarımıza yönelik 'Yeni Bir Ben' projesi. Çünkü kadınlarımızın iyi bir anne olabilmesi ve kendilerini geliştirebilmesi için bu projelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Projelerimizi ilk yaptığımızda aileler çekiniyordu. Ama sonradan oldukça katılım gösteriyorlar. Örneğin, 'Baba Bana Bir Masal Anlat' projemizle babalarımız tüm Türkiye 'ye ve dünyaya örnek olmuşlardı. Şimdi kadınlarımız üretim yaparak sosyal yaşamlarını geliştirecek. Buradaki kadınlarımız da her türlü imkana sahip olsun istiyoruz" dedi.Ayvacık'ın turizm açısından önemli bir yer olduğunu belirten Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, "Kadınlarımızın turistlere hediyelik eşya yapabilmesi amacıyla el sanatları kursları açtık. Hem kadınlarımızın el sanatlarını öğrenmelerini hem ekonomilerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN