Babalar günü'nde babalara tavsiyeler!

Bir bebeğin sağlıklı gelişimi için en az annesi kadar önemli bir diğer varlık da babalarıdır. Babalar, anne bebek arasındaki ikili ilişkinin genişleyerek üçlü bir ilişkiye dönüşmesine destek olur. Babaların, bebeklerine ayırdıkları zaman içerisinde onlarla gelişimsel becerilerine uygun oyunlar oynamaları ise aralarında gelişen duygusal bağın güçlenmesi açısından son derece önemlidir. Anne ve babaların konuşma ve oyun oynama şekillerinin birbirinden farklı olmasının bebekler için deneyimsel zenginlik sunduğuna dikkat çeken Prima Uzman Kurulu Üyesi, Uzman Psikolog Yeşim Çaylaklı, Babalar Günü vesilesiyle baba-bebek ilişkisine dair önemli bilgiler veriyor.

Bebeğimle ne oyunu oynayabilirim diye düşünen babalara, öncelikle bebekleriyle ilişki kurmalarını ve birlikte geçirdikleri vakitten keyif almalarını tavsiye eden Çaylaklı, bu vakti renklendirecek önerilerde bulunuyor.

DOKUNUN VE İLETİŞİM KURUN

Her gün bebeğinizle göz göze/ten tene temas kuracağınız, yavaş ve sakin bir tonda konuşabileceğiniz anlar yaratabilirsiniz. Sevgi ve şefkat dolu dokunuşlar, konuşmalar, gülümsemeler bebeğinize sevildiğini ve güvende olduğunu hissettirir. Bebekler için hisler sözcüklerin anlamlarından önde gelir. Bebeğinizle iletişim halindeyken onun çıkardığı sesleri taklit edebilir, ona karşılık verebilirsiniz. Bebeğinizle birlikte gün içindeki rutin zamanları (yemek, banyo, alt değiştirme vb.) iletişim kurma ve aranızdaki bağı güçlendirme zamanları olarak düşünebilirsiniz.

DUYULARIYLA KEŞFE ÇIKIN

Bebeğiniz duyularıyla keşfetmekten, dokunmaktan hoşlanır. Duyularını harekete geçiren oyunlar bebeğinizin beyin gelişimini desteklemenin dışında merak ve keşfetme arzusunu pekiştirir. Evde ve dışarda bebeğinizle geçirdiğiniz zamanlarda farklı dokulardaki ve renklerdeki malzemelere (kum, sünger, keçe, pamuk, su, vb) dokunmasına fırsat verebilir ve bu malzemelerin özellikleri hakkında onunla konuşabilirsiniz.

KARŞILIKLI OYUNLARA VAKİT AYIRIN

Karşılıklı etkileşim kurmayı deneyimlemesine fırsat vermek için bebeğiniz desteksiz bir şekilde oturmaya başladıktan sonra ondan kısa bir mesafe uzaklaşarak yumuşak bir topu yuvarlayabilirsiniz. Bu esnada yaptığınız hareketleri sözlü olarak da dile getirdiğinizde (atıyorum, attım vb) bebeğinizin yeni kelimeler öğrenmesine destek olabilirsiniz. Ayrıca, top ile birden fazla oyun üretmeyi deneyebilirsiniz: topu bir elinden diğer eline geçirmesini, topu bir örtü altına saklamayı veya topu bir kutunun içine bırakmasını bebeğinize gösterebilirsiniz.

KİTAP OKUYUN

Bebeğiniz, ona kitap okurken sesinizi duymaktan ve yüz ifadelerinizi izlemekten hoşlanır. İlk başlarda kitabın sayfalarını ağzına almakla meşgulken zamanla daha istekli ve dikkatli bir şekilde sizi takip etmeye başladığını fark edebilirsiniz. Bu nedenle bebeğinizin yaşına uygun kitaplar okumaya her gün zaman ayırmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

MÜZİK VE RİTMİN TADINI ÇIKARIN

Bebeğinizle birlikte müzik dinlemeye; onun yaşına uygun şarkılar söylemeye ve parmak oyunlarına vakit ayırabilirsiniz. Evinizde bulunan tahta veya plastik kaşıkları, tahta kutuları kullanarak bebeğinizle birlikte farklı ritmler oluşturmayı deneyebilirsiniz. Ellerini kullanmaktan keyif alan bebeğiniz bu sayede ilk müzik deneyimini de yaşayabilir.