16.06.2019 15:01
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Babalar Günü'nde mezarlıklarda anlamlı ziyaret

Babalar Günü

Elazığ'da, Babalar Günü nedeniyle bir çok kişi babalarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Elazığ'da, Babalar Günü nedeniyle bir çok kişi babalarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Babalar Günü'nde bir çok kişi mezarlıkları ziyaret etti. Mezarlara su döken vatandaşlar, babaları ve diğer yakınları için dua etti. Kimi vatandaşlar ilk defa babalarından ayrı bir gün geçirme, kimileri ise yıllardır rahmetli olan aile büyüklerinin üzüntüsünü yaşadı.

Babasının Babalar Günü kutlamaya geldiklerini ifade eden Azize Bal, "8 çocuk büyüttü. İmkansızlıklar içerisinde bizi terbiyeli bir şekilde yetiştirdi. Rabbim şimdiki nesillere de böyle babalar nasip etsin. Annemde Ankara da onun yanına gidemedim babamın yanına geldim. Evlatlarımız da biz ölünce bizi ziyaret etsin" dedi.

Babalar günü nedeniyle ailecek kayınbabasının mezarlığını ziyaret ettiklerini dile getiren Sertaç Emir ise "Elimizden geldikçe ziyaret etmeye çalışıyoruz. Burada tüm hemşehrilerimize babalarının kıymetini bilsinler. Bende babasız bir babalar günü geçiriyorum. Herkes babasının değerini bilsin bu güzel günde babanızı yalnız bırakmayın" diye konuştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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