15.06.2019 14:35
Haberler»Güncel » Haber

Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti

Babalar Günü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla vatan ve millet için canlarını feda eden çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla vatan ve millet için canlarını feda eden çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

İncirliova Belediyesi'nin evlerinden aldırdığı şehit babaları, asri mezarlıktaki şehitlikte bir araya geldi.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın katıldığı ziyarette şehit baba ve anneleri, oğullarının kabrini ziyaret ederek dua etti.
Mezarlıkta şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şehitlerin çoğunun arkadaşları olduğunu belirterek, "Çok üzüntülüyüm ama şehit babalarının da hatırlandıklarını bilmelerini istedim." dedi.
Kaynak: AA
Aydın, İncirliova, Babalar Günü, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:46 Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor
14:45 Türkeli'de İlçe İdare Kurulu Toplantısı
14:45 Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, Çeşme'de eğlendi
14:45 Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
14:44 Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar
14:44 BOLU Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi
14:44 İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇERKESLERLE BULUŞTU