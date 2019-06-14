14.06.2019 11:07
Haberler»Ekonomi » Haber

"Babalar Günü'nden markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı bekliyoruz"

"Babalar Günü

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Babalar Günü'nün markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı yapmasını bekliyoruz.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, " Babalar Günü'nün markalarımızın cirolarına 200-250 milyon TL katkı yapmasını bekliyoruz. Babalar Günü için alışveriş başlamakla birlikte asıl hareketliliğin bugün ve hafta sonu olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
BMD Başkanı Öncel, yaptığı yazılı açıklama ile sektörün yaklaşan Babalar Günü beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Markaların, özel günlerde özel kampanyalar ve fırsatlar sunduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:
"Babalar Günü için de hazırlıklarımızı günler önceden tamamladık. Hemen her kategoride babalara özel kampanyalı fırsat ürünlerimiz var. 16 Haziran'daki Babalar Günü için alışveriş başlamakla birlikte asıl hareketliliğin bugün ve hafta sonu olmasını bekliyoruz. Anneler Günü ile karşılaştırdığımızda Babalar Günü'nün perakende cirolarına daha düşük bir etkisi olduğunu önceki yıllardaki gözlemlerimizden ve deneyimlerimizden biliyoruz. Biz cuma ve hafta sonunu içine alan üç günde özellikle hazır giyim ve aksesuar başta olmak üzere bazı kategorilerde yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz. BMD üyesi markalarımızın genelinde ise ortalama yüzde 10-15 ciro artışı ile 200-250 milyon TL'lik bir ciro artışı öngörüyoruz."
Öncel, Babalar Günü'nde hediye olarak en çok gömlek tercih edildiğini, yanı sıra kravat, kalem, parfüm, telefon ve aksesuarın tercih edilen diğer ürünler arasında olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
Babalar Günü, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:19 En iyi orman fotoğrafı Manisalı öğretmenin objektifinden
11:19 Çanakkale'de midyeciler kaçtı, sahil güvenlik kovaladı
11:19 Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü
11:19 Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
11:19 Göztepe'ye arsa tahsis edilecekti, önergeyle iptal edildi
11:19 Dosso Dossi partisinin DJ'i Hikmet Eraslan oldu
11:19 Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
11:19 Yıldız ve genç sporcuların zirve mücadelesi nefesleri kesti
11:18 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belli oldu
11:18 Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
11:18 Başkan Soyer, "Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi" panelinde konuştu
11:18 Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor
11:18 Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım"
11:18 Hakkari'nin "saklı güzellikleri" ziyaretçilerini ağırlıyor