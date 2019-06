Babalar Günü'ne doğru

Vali Hüseyin Aksoy Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Aksoy, mesajında, millet olarak bizi biz yapan en önemli unsurun, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısı olduğunu kaydetti.Aile kurumunun, temel direği olarak görülen babaların da aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi yaşamsal vazgeçilmezliği olan değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rol üstlediğini ifade eden Aksoy, "Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla bizlere örnek olan babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Aksoy, babaların aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:"Tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Çocuklarının başarısı onların sevinci, üzüntüsü ise kederleridir. Tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan başta değerli evlatlarını vatanımız için feda eden şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."