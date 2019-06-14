Babalar Günü'ne özel 'drone' kampanyası

LEFKOŞA - DHA, (Kurumsal Haber) - Kuzey Kıbrıs Turkcell, Babalar Günü için drone kampanyasını hazırladıklarını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruda, Babalar Günü'ne özel DJI drone'ların 43 liradan başlayan taksitle ve peşin ödeme seçenekleriyle satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Stoklarla sınırlı olan kampanyada DJI Tello ve DJI Spark Fly More Combo model drone'lar babalara özel hediye alternatifleri arasında büyük bir fark yaratıyor. İnsansız hava aracı olarak da bilinen DJI Dronelara tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezleri'nden 43 liradan başlayan taksitli ve peşin ödeme seçenekleriyle sahip olunabiliyor. En kıymetlilerimiz babalarımızın ayrıcalıklı olduklarını bir kez daha herkese hatırlatan Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm babaların Babalar Günü'nü de kutladı" ifadeleri yer aldı.



