Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü mesajları, şiirleri ve hediye önerileri

İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran'ın üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Çeşitli sürprizler ve etkinliklerle babalarını mutlu etmek isteyenler için o anlamlı güne çok az bir zaman kaldı. Peki, 2019 Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü sözleri, mesajları ve Babalar günü hediyeleri...

Babalar Günü Şiirleri

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

İlk kez Amerika'da ortaya çıkan ve 1910'da kutlanmaya başlayan Babalar Günü, 1972 yılından itibaren de Amerika'da resmi tatil olarak geçiyor. Babaları bir gün dahi olsa mutlu edebilmek adına çeşitli sürprizlerin yapıldığı bugün 2019 yılında 16 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ ÖNEMİ

Babalar Günü, çoğu ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan gündür. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olmasını istemiş. Annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüten babası için onun doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış. Ancak hazırlıkları o tarihe yetişemeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiş.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Aileyi ayakta tutan temel direklerden biridir baba. Anne şefkati ile yoğurulmuş, baba huzuruyla harmanlanmış çocuklar yılın sadece belli zamanları olan Anneler ve Babalar Günlerinde onları mutlu etmek için çeşitli hediyeler, sürprizler hazırlıyor. Kısa süre öne kutlanan Anneler Günü'nün ardından Babalar Gününe de sayılı günler kaldı. En çok araştırılan konu ise 'Babalar Günü hediyeleri oldu. Bu özel günde babalara; iş yerinde veya katılacağı etkinliklerde kullanabileceği şık kravatlar, kol düğmeleri alabilirsiniz. Daha rahat bir şeyler düşünenler için ise gömlekler, t-shirtler en uygun fikirler arasında. Bunların aynı sıra; ayakkabı, gözlük, kalem, kol saati gibi hediyeler onları mutlu edecektir. Öte yandan babaları manevi olarak en çok sevindirecek sürpriz ise onlara kendi ellerinizle hazırladığınız birbirinden yaratıcı hediyeler olabilir.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün babalar günü ve ben en güzel hatıralarımızı aklımdan geçirip seninle yaşıyorum. Her an biraz daha özlem duyuyorum. Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım, en tatlı hayallerimi gerçekleştirmekte benim için hep çabaladığın ve bana destek olduğun için sana minnettarım. İyi ki varsın ve iyi ki babamsın. Seni seviyorum.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim çünkü bana hep güç verirsin. İyi ki varsın canım babam.