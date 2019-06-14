14.06.2019 14:57
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Babalar Günü ve Karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüşüyor

Babalar Günü ve Karne heyecanı Forum Trabzon

Forum Trabzon, karne ve babalar günü heyecanına heyecan katacak eğlenceli iki etkinliğe birden hazırlanıyor.

Forum Trabzon, karne ve babalar günü heyecanına heyecan katacak eğlenceli iki etkinliğe birden hazırlanıyor.

Her yaştan ziyaretçinin keyifle oynayacağı VR gözlük ile "Kafa Topu" ve sizi anında hayallerinize taşıyacak "Green Box" etkinlikleri 14-16 Haziran tarihleri arasında Forum Trabzon'da ziyaretçilerini bekliyor.

Alışveriş merkezinde kurulacak özel alanda, ziyaretçiler VR gözlük ile "Kafa Topu" oyunu ile buluşturmaya hazırlanıyor. 14 Haziran'da karnesini danışma masasına gösterip, kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrenciler VR gözlük ile" "Kafa Topu" oyununa katılma hakkı kazanacak. Gün sonunda en yüksek skoru alan katılımcı, futbol topu kazanacak.

15-16 Haziran da ise aynı gün içerisinde en fazla 3 fişte 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler danışma masasına başvurup, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra VR gözlük ile "Kafa Topu" heyecanını yaşayabilecekler. Her gün için gün sonunda en yüksek skoru alan ziyaretçilere de futbol topu hediye edilecek.

Katılımcıların yeşil perde önünde çektirecekleri fotoğrafları bilgisayar ortamında istedikleri bir manzaraya aktarıp, özel çerçevesinde saklayacakları Green Box teknolojisi de ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. - TRABZON
Kaynak: İHA
Futbol, Trabzon, Güncel

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