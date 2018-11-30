Babaları Tarafından Çite Bağlanan Çocukları Polis Ekipleri Kurtardı

30 Kasım 2018 Cuma 14:27



30 Kasım 2018 Cuma 14:27

Osmaniye'de babaları tarafından evlerinin yanındaki ahırın çitine ellerinden iple bağlandığı iddia edilen iki çocuğun, polis tarafından kurtarılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Fakıuşağı Mahallesi'nde, ellerinden çit demirlerine bağlı iki kız çocuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Bölgeye giden polis ekipleri, ellerindeki ipi çözerek, çocukları kurtardı.Suriye uyruklu 3 yaşındaki A.E. ve 5 yaşındaki R.E'yi yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle çite bağladığı ileri sürülen baba Mahmut E. gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pedagog ve tercüman eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar ise savcılık talimatıyla annelerine teslim edildi.Polis tarafından ifadesi alınan baba Mahmut E, adliyeye sevk edildi. Mahmut E, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mahmut E'nin, ifadesinde, besi ahırında çalıştığını ve çocuklarını cezalandırmak için değil "uzaklaşıp kaybolmasınlar" diye ellerinden iple hafif şekilde bağladığını söylediği öğrenildi.Öte yandan, çocukların polis tarafından kurtarılması, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.