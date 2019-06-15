"Babalarımız saygı, sevgi ve hürmetin en değerlisine layıktır"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
, "Evlatlarını geleceğe hazırlamak için çaba gösteren, her türlü zorluğa göğüs geren, ömrünü ailesine adayan babalarımız kuşkusuz saygı, sevgi ve hürmetin de en değerlisine layıktır." ifadesini kullandı.
Karaaslan, "Babalar Günü
" dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlıklı nesiller yetişmesinde babaların önemli rol üstlendiğine işaret etti.
Toplumsal değerlerin yaşatıldığı temel kurum olan, sosyal yapının çekirdeği ailenin kurulması, güçlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol üstlenen babaların sorumluluğunun ve öncülüğünün değer taşıdığını vurgulayan Karaaslan, "Evlatlarını geleceğe hazırlamak için çaba gösteren, her türlü zorluğa göğüs geren, ömrünü ailesine adayan babalarımız kuşkusuz saygı, sevgi ve hürmetin de en değerlisine layıktır." değerlendirmesinde bulundu.
Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Karaaslan, şunları kaydetti:
"Hayatın her anında bizimle olan, duygu ve fikirlerimizi besleyen, bizleri faydalı insanlar olarak yetiştiren, kısacası üzerimizde sonsuz hakkı bulunan, varlığımızın vesilesi anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, onların dualarını almak, onlara karşı vefalı olmak her evladın birinci vazifesidir. Geçmişten bugüne ülkemize hizmetleri bulunan hayırlı evlatlar yetiştiren babalarımızdan ebediyete irtihal edenlere Yüce Mevla'mdan rahmet, hayatta olanlara sıhhat diliyorum. Bu anlamlı günün babalarımıza sevgimizi ve saygımızı daha çok sunmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."