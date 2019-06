Babaların hediyeleri internetten gelecek

ELİF FERHAN YEŞİLYURT - İnternet üzerinden yapılan alışverişe ilginin artmasının etkisi Babalar Günü'nde de görülürken, bu özel gün için alınan hediyelerin ortalama sepet tutarı 280 TL'yi, teknolojik ürünlerin bulunduğu ortalama sepet tutarı ise 800 TL'yi buluyor.

Gömlek, kravat, cüzdan, saat klasik Babalar Günü hediyeleri olarak öne çıkarken, teknolojisever babalar için oyun konsolları, cep telefonları da tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Bazı e-ticaret siteleri babaları kıdemli, tecrübeli ve yeni babalar olarak ayırarak, kategorilerine özel hediye seçenekleri de sunuyor.

Kız çocukları daha fazla hediye alıyor

Babalar Gününe ilişkin AA muhabirine değerlendirme bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, özel günlerin tüm perakende sektörüne olduğu gibi e-ticaret sektörüne de hareket getirdiğini belirterek, perakende sektöründen farklı olarak kendi yaşadıkları hareketliliğin şehir dışına yapılacak gönderimler nedeni ile haziran ayı başında başlayarak, son hafta yoğunluğunu artırdığını kaydetti.

Babalar Günü ile karşılaştırıldığında yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü'nde satış oranları daha yüksek olmasına karşın Babalar Günü'nde her yıl bir önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlediklerini ifade eden Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Gömlek, kravat, cüzdan, saat için klasik babalar günü hediyeleri diyebiliriz. Tekstil grubu ürünler ve aksesuarlar ilk sıralarda yer alıyor. Bu grup ürünler özellikle erkek çocuklar için kurtarıcı ürünler oluyor. Baba-oğul kombinasyonları da yine en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Bu ürünleri sırası ile elektronik tıraş takımları ve teknoloji ürünleri takip ediyor. Teknoloji grubu ürünlerinde ise cep telefonu ilk sırada yer alıyor. Kategoriye göre farklılık gösterse de Babalar Günü için ortalamada 280 TL gibi bir sepet tutarının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tekstil ağırlıklı e-ticaret sitelerinde bu ortalama 90 TL civarında olsa da teknoloji ürünlerinin bulunduğu yerlerde ise 800 TL'ye yaklaşıyor."

Ekmekçi, hem alışveriş hem de özel günleri kutlamaya daha çok kadınların eğilim gösterdiğini aktararak, "Bu nedenle hem Anneler hem de Babalar Günü'nde kız çocukları daha fazla hediye alıyor. Erkek çocuklardan farklı olarak kız çocukları siparişlerini önceden planlayarak oluştururken, erkek çocuklar Babalar Günü alışverişi son günlere bırakıyorlar." dedi.

Kıdemli, tecrübeli ve yeni babalara uygun hediye seçenekleri sunuluyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da tüm özel günlerde olduğu gibi Babalar Günü dolayısıyla da müşterilerin talebinde ciddi oranda artış yaşandığını anlatarak, geçen yıl Babalar Günü alışverişleri ağırlıklı olarak 25-40 yaş grubu tarafından yapıldığını, en çok alışveriş yapan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Adana, Eskişehir, Muğla, Zonguldak ve Sakarya olduğunu, özel dönemlerde de müşterilerin talebinin yaklaşık yüzde 65 civarının Anadolu'dan geldiğini söyledi.

Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak kitap, müzik, hobi, oyun, kırtasiye, elektronik, akıllı telefon, kişisel bakım, parfüm, oto aksesuar, moda ve daha birçok kategoride her bütçeye ve beğeniye uygun hediye seçenekleri sunduklarını ifade eden Erturan, "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Babalar Günü'ne özel bir sayfa hazırladık. Hediye bulucu olarak isimlendirdiğimiz bu sayfada kıdemli, tecrübeli ve yeni babalara uygun hediye seçeneklerini ayrı başlıklar altında müşterilerimize sunarak, hediye seçmeyi kolay ve pratik hale getirdik." dedi.

Erturan, Hepsiburada olarak 35'ten fazla kategoride 22 milyon ürün çeşidini müşterilere ulaştırdıklarını anlatarak, her kategori özelinde öne çıkan ürünlerin değişkenlik gösterdiğini, örneğin temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok tercih edilen ürünün kahve makinesi olduğunu, kahve makinesinin ardından çikolata, termos bardak ve kupa ürünlerinin de yoğun talep topladığını dile getirdi.

Giyim kategorisinde her sene olduğu gibi gömleğin en çok tercih edilen ürün olduğuna dikkati çeken Erturan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu sırasıyla t-shirt, eşofman altı, kemer, cüzdan, kravat seti takip etti. Sağlık ve güzellik kategorisinde şarj edilebilir diş fırçası, erkek bakım seti, tıraş paketi, tıraş makinesi, deodorant ve kolonya ürünleri öne çıktı. Spor malzemeleri kategorisinde ise bisiklet, koşu bandı, dambıl seti, sauna etkili terleme eşofmanı en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Oto aksesuar kategorisinde ise motor temizleyici sprey, oto bakım seti, direksiyon kılıfı, oto lastik, portatif navigasyon cihazı öne çıktı.

Teknolojik ürünler kategorisinde akıllı bileklik, telefon, araç şarj cihazı, mikrofonlu kulak içi kulaklık, araç içi mıknatıslı telefon tutucu gibi telefonla ilgili ekipmanlar ile tablet, mouse, mikrofonlu oyuncu kulaklık, yazıcı gibi bilgisayar gereçleri yoğun ilgi gördü. Önceki yıllarda teknolojik ürünlerin ağırlığı olmakla birlikte, özellikle son birkaç yılda giyim, kişisel bakım, spor malzemeleri, hobi ve kitap gibi ürünlerin dağılımının dengeli bir talep oluşturduğunu söylemek mümkün."

Erturan, Hepsiburada'dan babalar için en çok erkek kol saati, spor ayakkabı, güneş gözlüğü, bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat, powerbank, tablet, cep telefonu, gömlek, parfüm, t-shirt, koşu bandı, kravat seti olduğunu belirtti.

Oyun konsolları satışında yüzde 50 artış

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de Babalar Günü'nde e-ticaret sektöründe dikkati çeken bir hareketlilik gözlemlediklerini belirterek, "İnsanlar bu özel günde babalarını mutlu etmek için bir hediyeyle sürpriz yapmayı tercih ediyor. Platformumuz üzerinden Babalar Gününe özel gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarına göre de Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin babasına Babalar Günü'nde hediye aldığını görüyoruz." dedi.

Babalar Günü döneminde en çok tercih edilen ürünlerin kol saati, tıraş makinesi, video oyun konsolları, telefon, gaming notebook ve akıllı saatler olduğunu ifade eden Elçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici tercihlerinin de teknolojik ürünlere kaydığını gözlemliyoruz. Bu trend, Babalar Günü alışverişlerine de yansıyor. Özellikle konsol satışlarındaki yüzde 50 artış, Türkiye'deki babaların da oyunlara olan yoğun ilgisini gösteriyor. Öte yandan, akıllı telefon kullanımının ve giyilebilir aksesuarlara ilginin artığını da ifade edebiliriz."

Elçin, Babalar Günü için ortalama sepet tutarının kategoriler bazında farklılıklar gösterdiğini anlatarak, cep telefonunda ortalama 2 bin TL ve oyun konsolunda ortalama bin 850 TL harcandığını, kişisel bakım ürünlerinde ise ortalama sepet tutarının 150 TL olduğunu söyledi.

Kaynak: AA