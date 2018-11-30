Suriyeli Baba, Yaramazlık Yaptıkları Gerekçesiyle İki Çocuğunu Çite Bağladı

Osmaniye'de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuğu bağlı oldukları yerden kurtarıp, baba Mahmut E.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUKLARI ÖYLE GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.