30 Kasım 2018, 12:18
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Suriyeli Baba, Yaramazlık Yaptıkları Gerekçesiyle İki Çocuğunu Çite Bağladı

Osmaniye'de Suriyeli bir baba, yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı.

Osmaniye'de Suriyeli Mahmut E., yaramazlık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırı çevreleyen demir çite ellerinden iple bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuğu bağlı oldukları yerden kurtarıp, baba Mahmut E.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUKLARI ÖYLE GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.'yi iple bağlandıkları çitten kurtardı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye,Polis
30 Kasım 2018 Cuma 12:18



YORUMLAR (18)
ALİ: suriyeli pisliklerden herşey beklenir başkan görsün düşünsün
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AHSEN: Ben bu dunyada demokrasinin adaletin olduguna inanmiyorum. Ölum de bile adalet yok KI. Birisi öluyor arkasinda yuzlerce kisi Fatiha okuyup dinine uygun defnediliyor..birisi suda boguluyor mezari bile yok birisi yaniyor tozu kaliyor o yuzden Allahin imtihani suriyelilerin bir cogu avrupa sevdasina egede bogulup gitti. Mezarlari bile olmadi. Allah kimseyi vatansiz koymasin iste böyle halk telef oluyor
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AHSEN: Tamam suriyelileri dunyada kimse istemiyor sevmiyor. Kimse evinde yabanci birisini görmek istemez rahati huzuru kacar fakat devletimizinde bir bildigi vardir diye dusunuyorum. Acikcasi orta doguda masada olmak icinde elinde guc ve Arkanda halk olmak zorunda. Yoksa ben geldim diyemezsin. Masada abd ve rusya gibi guclu devletler varken. Esat neden gitmiyor cunku arkasinda haala onu destekleyen azda olsa halki var
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HA: hatay yakında rafaramdun yapacaklar
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