Babam İçin Dünya Şampiyonu Olmak İstiyorum"

13 Aralık 2018 Perşembe 11:19

SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğuna ulaşarak, bu başarısını vefat eden "Tek teker Arif" lakaplı babası Arif Razgatlıoğlu'na armağan etmek istiyor.Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan ve iki kez de podyuma çıkma başarısı gösteren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletle babası sayesinde tanıştığını söyledi.Motokrosla uğraştıktan sonra AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu 'nu örnek alarak pist yarışlarına başladığını anlatan Toprak Razgatlıoğlu, 2015 yılında Avrupa şampiyonu olduktan sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye başladığını kaydetti.Kenan Sofuoğlu ile antrenmanÖrnek aldığı insanın aynı zamanda menajerliğini yapan Kenan Sofuoğlu olduğuna dikkati çeken Toprak Razgatlıoğlu, Sofuoğlu ile bazen birlikte antrenman yaptıklarını ve bu durumdan çok mutlu olduğunu dile getirdi.Uluslararası yarışlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için piste çıktığını aktaran milli motosikletçi, şöyle konuştu:"Birinci olup Türk bayrağı ile tur atınca bütün yorgunluğum gidiyor. Normalde yarışlardan sonra çok halsiz olurum ama Türk bayrağını elime alınca sanki yeni yarışmaya başlamış gibi hissediyorum. Çok büyük bir mutluluk. İnşallah seneye de nasip olur. Elimden geleni yapacağım. 2015 yılında podyumlara çok alıştım. Özledim şu an. Dünya Şampiyonası'nda da sık sık podyuma çıkmak istiyorum."MotoGP'de şu an için mücadele etme gibi bir hedefinin bulunmadığını da kaydeden 22 yaşındaki sporcu, "Tek hayalim Superbike'da şampiyon olmak. Babam, motosiklet dünyasının önemli ismiydi. Beni buralara getirmek için çok çabaladı. Onun sayesinde bir yerlere geldim. Tek isteği, hayali beni dünya şampiyonu olarak görmekti. Babam için dünya şampiyonu olmak, bunu ona armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Gününün büyük bir bölümünün antrenman ile geçtiğini anlatan Toprak Razgatlıoğlu, "Her gün 50 dakika motosiklete biniyorum. Durmadan tur atıyorum. Sürekli tur derecelerimi ölçüyorum. Bir nevi kendimle yarışıyorum. En iyi dereceyi atmak için çabalıyorum." diye konuştu. Türkiye 'de motosiklete ilginin Kenan Sofuoğlu ile başladığını belirten genç sporcu, "Motosiklette az sporcuyla çok işler yapmaya çalışıyoruz. Can, çok zor bir şey yaptı. Yapılamayacak bir şey yaptı. İnşallah daha da iyi olacağız. Daha büyük sporcular çıkacak." ifadelerini kullandı.