Babanın Çocuklarının Elini Sobada Yaktığı İddiası

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, iki çocuğunun elini sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye
uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencisi Suriyeli M.N.K. (11) ile A.K'nin (7) ellerinin yanması nedeniyle okula gelemediğini öğrenen okul idaresi, durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları ifadeler doğrultusunda, M.N.K. ile A.K'nin ellerinin, babaları A.K. (34) tarafından sobaya tutularak yakıldığını tespit etti.
Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye tutuklandı.
Suriye,Körfez,Kocaeli
13 Aralık 2018 Perşembe 22:26